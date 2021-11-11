Pakdemirli: "Ormanlar, gelecek nesillere bırakacağımız en değerli mirasımız"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüden inişi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuştu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüden inişi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuştu. (2)