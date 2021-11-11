Pakdemirli: "Ormanlar, gelecek nesillere bırakacağımız en değerli mirasımız" - Haberler
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Pakdemirli: "Ormanlar, gelecek nesillere bırakacağımız en değerli mirasımız"

AA - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüden inişi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüden inişi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuştu. (2)

Pakdemirli: Ormanlar, gelecek nesillere bırakacağımız en değerli mirasımız

Pakdemirli: Ormanlar, gelecek nesillere bırakacağımız en değerli mirasımız

Pakdemirli: Ormanlar, gelecek nesillere bırakacağımız en değerli mirasımız

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