Pakdemirli: "Taş taşıyarak, setler kurarak, fidanlar dikerek erozyon ile kaybedilen toprak miktarımızı azalttık"
AA / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel
Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapanış toplantısı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ERZURUM - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapanış toplantısında konuştu.
Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapanış toplantısı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ERZURUM - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapanış toplantısında konuştu. (2)