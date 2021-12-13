Pakdemirli: "Taş taşıyarak, setler kurarak, fidanlar dikerek erozyon ile kaybedilen toprak miktarımızı azalttık" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pakdemirli: "Taş taşıyarak, setler kurarak, fidanlar dikerek erozyon ile kaybedilen toprak miktarımızı azalttık"

AA / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapanış toplantısı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ERZURUM - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapanış toplantısında konuştu.

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapanış toplantısı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ERZURUM - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapanış toplantısında konuştu. (2)

Pakdemirli: Taş taşıyarak, setler kurarak, fidanlar dikerek erozyon ile kaybedilen toprak miktarımızı azalttık

Pakdemirli: Taş taşıyarak, setler kurarak, fidanlar dikerek erozyon ile kaybedilen toprak miktarımızı azalttık

Pakdemirli: Taş taşıyarak, setler kurarak, fidanlar dikerek erozyon ile kaybedilen toprak miktarımızı azalttık

Pakdemirli: Taş taşıyarak, setler kurarak, fidanlar dikerek erozyon ile kaybedilen toprak miktarımızı azalttık

Pakdemirli: Taş taşıyarak, setler kurarak, fidanlar dikerek erozyon ile kaybedilen toprak miktarımızı azalttık

Pakdemirli: Taş taşıyarak, setler kurarak, fidanlar dikerek erozyon ile kaybedilen toprak miktarımızı azalttık

Pakdemirli: Taş taşıyarak, setler kurarak, fidanlar dikerek erozyon ile kaybedilen toprak miktarımızı azalttık

Pakdemirli: Taş taşıyarak, setler kurarak, fidanlar dikerek erozyon ile kaybedilen toprak miktarımızı azalttık

Pakdemirli: Taş taşıyarak, setler kurarak, fidanlar dikerek erozyon ile kaybedilen toprak miktarımızı azalttık

Pakdemirli: Taş taşıyarak, setler kurarak, fidanlar dikerek erozyon ile kaybedilen toprak miktarımızı azalttık

Pakdemirli: Taş taşıyarak, setler kurarak, fidanlar dikerek erozyon ile kaybedilen toprak miktarımızı azalttık

AA / Sagip Sezginer - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title