Pakdemirli: Orman köylüsüne 17 yılda 2,8 milyar liralık destek verildi

10.02.2020 13:17 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:17

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) son 17 yılda orman köylerinde yaşayan vatandaşlara toplam 2,8 milyar liralık kredi ve hibe desteği sağladığını belirterek, 2020 yılı için ise 202 milyon liralık kaynak ayrıldığını ifade etti.