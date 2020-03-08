Pakdemirli: "Önemli olan bu davanın bir parçası olmaktır" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Aliye Karlı ve ikiz kızlarının sahneye gelmesi Bakan Pakdemirli'nin çiçek takdimi İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bergama AK Parti İlçe Başkanlığın'da düzenlenen kongrede konuştu.