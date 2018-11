Pakdemirli: "Mutlaka Yerli Tohum Kullanmamız Lazım"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İthal tohum aldığınız zaman yanında hastalığı da bir şekilde size satıyorlar. Mutlaka yerli tohum kullanmamız lazım. Bu konuda başarımız fena değil. 2002'de 150 bin ton olan üretimimiz bugün 1 milyon 50 bin tona ulaşmış." dedi.

Pakdemirli, Konya'da bir otelde düzenlenen "81 İlden Gelen Gençlerle Genç Çiftçi Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, gençlerin tarımsal üretimde aktif olarak yer alması gerektiğini söyledi.

Ülkenin yarınlarının gençler tarafından inşa edileceğini belirten Pakdemirli, verimli bir sektör olan tarımın, kişisel gelişim, ekonomik getirisi ve motivasyon açısından memurluktan daha iyi bir seçenek olarak öne çıktığını ifade etti.

Hayat hikayesini gençlerle paylaşan ve her sektörde çalışabilecek şekilde kendisini geliştirdiğini anlatan Pakdemirli, "En önemlisi, ne iş yapıyorsanız yapın, en iyisi olmaya bakın, en iyisini yapmaya çalışın. Bu işten az para kazanırsınız, çok para kazanırsınız, hiç fark etmez. İşin hakkını verdiğiniz sürece mutlaka, Ahmet takdir etmiyorsa, Mehmet takdir etmiyorsa, başka birisi takdir edecek ve belli bir noktaya geleceksiniz. Her zaman da başarı yok bu işlerde. Başarısızlık da zaman zaman iyidir. Her zaman başarı olursa olgunlaşmanız eksik kalacaktır." diye konuştu.

"İşinizin ustası olmaya bakın"

Pakdemirli, başarı hikayelerinin arkasında sabır ve gayretin olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Önünüze açılan yollarda mutlaka zaman harcayın ve işinizin ustası olmaya bakın. Değişen dünyada Türkiye'nin rol kapması gerekiyor. Almanya otomotivde, beyaz eşyada, Çin her türlü ürün üretiminde... Hollanda tarımda dünya 2'ncisi, ABD dünyada öncü rol oynuyor ama Türkiye'ye de tarımla ilgili bir elbise bence biçebiliriz. Biçmemiz de lazım."

Tarımla ilgili önemli adımların atılması, gençlerin bu sektör için teşvik edilmesi gerektiğini dile getiren Pakdemirli, "Dünyanın gittiği yer itibarıyla Türkiye'nin mutlaka kendine göre bir konum alması ve bu konum içinde tarımın ve gıdanın ön plana çıkarılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "2023'te 7 milyar fidan hedefimiz var"

Ülkenin tarım arazisi ve orman varlığına değinen Pakdemirli, Türkiye'nin özellikle son 15 yılda erozyonla mücadelede dünya lideri olduğunu söyledi.

Pakdemirli, ormanların su ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için önemli olduğuna işaret ederek, "Tüm dünyanın orman varlığındaki kaybına rağmen Türkiye orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri. 2023'te 7 milyar fidan hedefimiz var. Bu 7 milyar fidanı diktiğimiz zaman dünyada yaşayan her insana bir fidan dikmiş olacağız." dedi.

Gençlere toprağın bereketine güvenmelerini tavsiye eden Bakan Pakdemirli, biraz sabır ve gayretle kırsalda tarımla uğraşan gencin büyükşehirde asgari ücretli gençten çok daha fazla kazanabileceğini ifade etti.

Genç çiftçilerden yerli tohuma önem vermelerini isteyen Pakdemirli, şunları kaydetti:

"İthal tohum aldığınız zaman yanında hastalığı da bir şekilde size satıyorlar. Ayrıca ithal tohum aldığınızda şu veya bu şekilde katma değer yurt dışında kalıyor. İthal tohum yerine mutlaka yerli tohum kullanmamız lazım. Bu konuda başarımız fena değil. 2002'de 150 bin ton olan üretimimiz bugün 1 milyon 50 bin tona ulaşmış. Yani Türkiye'de genel itibarıyla baktığımız zaman enseyi karartacak bir durum yok ama bugünün başarısı, yarının garantisini getirmiyor. Yarınların başarısını sizlerle elde edeceğiz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da gençlerin tarım sektörü için teşvik edilmesinin ülkenin kalkınması açısından önemli olduğunu söyledi.

Usta, tarımı ve çiftçiyi her zaman desteklediklerini, gençlerin bu sektörde iyi yetişmesi için destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Zirveye, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, bakanlık bürokratları ve genç çiftçiler katıldı.