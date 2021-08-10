Pakdemirli: "(Milas yangını) Kanser gibi görünmeyen yerlerden, bir noktadan çıkabilen, devam eden bir yangınla karşı karşıyayız"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin basın açıklaması MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'te orman yangınları ile ilgili olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.