Pakdemirli: "(Milas yangını) Kanser gibi görünmeyen yerlerden, bir noktadan çıkabilen, devam eden bir yangınla karşı karşıyayız"
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Pakdemirli: "(Milas yangını) Kanser gibi görünmeyen yerlerden, bir noktadan çıkabilen, devam eden bir yangınla karşı karşıyayız"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin basın açıklaması MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'te orman yangınları ile ilgili olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin basın açıklaması MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'te orman yangınları ile ilgili olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1)

Pakdemirli: '(Milas yangını) Kanser gibi görünmeyen yerlerden, bir noktadan çıkabilen, devam eden bir yangınla karşı karşıyayız'
Pakdemirli: '(Milas yangını) Kanser gibi görünmeyen yerlerden, bir noktadan çıkabilen, devam eden bir yangınla karşı karşıyayız'
Pakdemirli: '(Milas yangını) Kanser gibi görünmeyen yerlerden, bir noktadan çıkabilen, devam eden bir yangınla karşı karşıyayız'
Pakdemirli: '(Milas yangını) Kanser gibi görünmeyen yerlerden, bir noktadan çıkabilen, devam eden bir yangınla karşı karşıyayız'

Kaynak: Anadolu Ajansı

Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
Bakan Pakdemirli: 'Milas ve Köyceğiz dışında ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alındı'
Bakan Pakdemirli: "Milas ve Köyceğiz dışında ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alındı"
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
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Pakdemirli: "(Milas yangını) Kanser gibi görünmeyen yerlerden, bir noktadan çıkabilen, devam eden bir yangınla karşı karşıyayız" - Haberler
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