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Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne 100 personel alınacağını bildirdi Açıklaması

AA / Enes Duran - Haberler | Ekonomi
Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne 100 personel alınacağını bildirdi Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde görev yapmak üzere 89 sözleşmeli mühendis ve 11 memur kadrosunun açıldığını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde görev yapmak üzere 89 sözleşmeli mühendis ve 11 memur kadrosunun açıldığını ifade etti.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Genel Müdürlükte çalıştırılmak üzere yeni kadro açıldığını duyurdu.

Bakan Pakdemirli, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün taşra ve merkez teşkilatında görev yapmak üzere 89 sözleşmeli mühendis ve 11 memur kadrosu açılmıştır. Göreve başlayacak arkadaşlarımıza şimdiden başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Açılan kadrolara ilişkin ayrıntıların Bakanlık tarafından duyurulması bekleniyor.

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AA / Enes Duran - Ekonomi Haberleri
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