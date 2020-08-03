Pakdemirli: "(Menderes'teki orman yangını) Başlangıç noktasında yeyicek içecek materyalı bulunmuş"
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Pakdemirli: "(Menderes'teki orman yangını) Başlangıç noktasında yeyicek içecek materyalı bulunmuş"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

03.08.2020 12:46 | Son Güncelleme: 03.08.2020 13:39

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınları ile ilgili açıklamalarda bulundu. (3)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Menderes'teki orman yangını) Arkadaşların bir tespiti var. Başlangıç noktasında yeyicek içecek materyalı bulunmuş. Yiyecek içecek maksatlı gelen birileri tarafından yanlışlıkla çıkarılmış olabileceği düşünülüyor. Tahmin ediyorum 300-400 hektar etkilenmiş olabilir. Kesin rakamları arkadaşlarımız ölçümleri yaptıktan sonra kamuoyuyla paylaşıyor olacağız. Olayla ilgili benim bildiğim bir gözaltımız var"

Pakdemirli: '(Menderes'teki orman yangını) Başlangıç noktasında yeyicek içecek materyalı bulunmuş'

Kaynak: AA

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