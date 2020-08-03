Pakdemirli: "(Menderes'teki orman yangını) Başlangıç noktasında yeyicek içecek materyalı bulunmuş" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınları ile ilgili açıklamalarda bulundu. (3)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Menderes'teki orman yangını) Arkadaşların bir tespiti var. Başlangıç noktasında yeyicek içecek materyalı bulunmuş. Yiyecek içecek maksatlı gelen birileri tarafından yanlışlıkla çıkarılmış olabileceği düşünülüyor. Tahmin ediyorum 300-400 hektar etkilenmiş olabilir. Kesin rakamları arkadaşlarımız ölçümleri yaptıktan sonra kamuoyuyla paylaşıyor olacağız. Olayla ilgili benim bildiğim bir gözaltımız var"

Kaynak: AA