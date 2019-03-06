Pakdemirli: "Mart Sonuna Kadar Çiftçilerimize 9 Milyar Lira Ödeme Yapmış Olacağız" - Çanakkale

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bugün sayın Cumhurbaşkanımız mart ayına ait tarımsal destekleme rakamını 3 milyar 716 milyon lira olarak müjdeledi. Hayırlı ve uğurlu olsun. Böylelikle ocak, şubat ve mart aylarında toplamda 8 milyar 777 milyon, eski parayla 9 katrilyon liraya yakın desteği çiftçimize mart ayı sonu itibariyle ödemiş olacağız." dedi.

Pekdemirli, Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen "Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 2019 yılı Ocak ve Şubat ayları tarımsal desteklemeyle ilgili verileri geçtiğimiz aylarda açıkladığını hatırlattı.

Bugün, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçilere müjdeler verdiğini hatırlatan Bekir Pakdemirli, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Mart ayına ait tarımsal destekleme rakamını 3 milyar 716 milyon lira olarak müjdeledi. Hayırlı ve uğurlu olsun. Böylelikle Ocak, Şubat ve Mart aylarında toplamı olarak da 8 milyar 777 milyon, eski parayla 9 katrilyon liraya yakın desteği çiftçimize Mart ayı sonu itibariyle ödemiş olacağız. Şimdi diyebilirsiniz, 500 lira aldım, bin lira aldım, 5 bin lira aldım, yeterli değil ama hakikaten bu hükümet, bu iktidar şartlarını zorlayarak bu destekleri bir an evvel ödemenin gayreti içerisinde." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çiftçi ve üreticilerle ilgili ne zaman bir sorun götürseler kendisine 'Bekir üreticimiz bizim başımızın tacı, üreticimize mümkün mertebe ne yapabiliyorsanız, hepsini yapın' şeklinde talimat verdiğini anımsatan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Çiftçilerimize bugüne kadar verdiğimiz bir değerinde ifadesi olan, 120 milyar lira, yani 120 katrilyon lira ödeme yaptık. Bu üst üste toplanan rakamlar. Bugünkü rakamlara çeksek belki 350-400 katrilyon lira. Geçtiğimiz yıl çiftçilerimize Ziraat Bankası aracılığıyla 32 milyar lira da kredi temin ettik. Birçok sektör aslında yapılmayan üreticimize yapılıyor. Ama üreticimiz bunu hak ediyor mu. Tabiki sonuna kadar hak ediyor. Çiftçimiz bundan sonra elektriği yüzde 12 daha ucuza alacak. Elektriğini ticari tarifeden ödemeyecek. Yine çiftçimize 31 Aralık 2018 itibariyle, geçen yılın sonu itibariyle temerrüte düşmüş herhangi bir borcu varsa çiftçimiz Tarım Kredi Kooperatifinden veya Ziraat Bankasından yüzde 10'la yeniden yapılandıracak. Mazot, motorin bu hep derdimiz. Bununla ilgili inanın şartları daha da iyileştirmek için gayrete koyuyoruz. Orman Bakanlığı olarak mazotun bugün pompa fiyatına yapabilecek bir şeyimiz yok. Ama sizlere verdiğimiz sözler vardı. O sözler çerçevesinde de toplamda bu yıl mazotta 2.8 katrilyon lira destek veriyoruz. Benim hesabıma göre yani toplamda tarımsal faaliyetlere harcanan mazot 6-7 milyar lira civarında. Yarıya yakınını bir şekilde destekleme içerisine aldık. Bu şartları daha da geliştirebilir miyiz. İnanın tüm gayretimiz bu yöndedir."

Bakan Pakdemirli toplantı sonunda girişimcilik eğitimleri kapsamında kurslara katılan kadın çiftçilere plaketlerini takdim edip başarı sertifikalarını verdi.

Toplantıya Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ile sektör temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA