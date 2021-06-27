Pakdemirli: "(Marmaris'teki orman yangını) Yangını kontrol altına almış durumdayız"
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Pakdemirli: "(Marmaris'teki orman yangını) Yangını kontrol altına almış durumdayız"

Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda başlayan yangın ile ilgili bilgi verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda başlayan yangın ile ilgili bilgi verdi.

Pakdemirli: '(Marmaris'teki orman yangını) Yangını kontrol altına almış durumdayız'
Pakdemirli: '(Marmaris'teki orman yangını) Yangını kontrol altına almış durumdayız'
Pakdemirli: '(Marmaris'teki orman yangını) Yangını kontrol altına almış durumdayız'
Pakdemirli: '(Marmaris'teki orman yangını) Yangını kontrol altına almış durumdayız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

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Pakdemirli: "(Marmaris'teki orman yangını) Yangını kontrol altına almış durumdayız" - Haberler
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