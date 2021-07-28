Pakdemirli: "(Manavgat'taki orman yangını) Şu ana kadar 53 kişi dumandan etkilenmiş durumda"

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin basın mensuplarına açıklama yapması ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı.