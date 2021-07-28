Pakdemirli, Manavgat'ta orman yangınının çıktığı bölgeye geldi
Yangının çıktığı bölgeden yükselen dumanlar Alevlerin yükselmesi Yangının bir eve yaklaşması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gelişi ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat'ta orman yangınının çıktığı bölgeye geldi.
Yangının çıktığı bölgeden yükselen dumanlar
Alevlerin yükselmesi
Yangının bir eve yaklaşması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gelişi ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat'ta orman yangınının çıktığı bölgeye geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden