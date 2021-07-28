Pakdemirli, Manavgat'ta orman yangınının çıktığı bölgeye geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pakdemirli, Manavgat'ta orman yangınının çıktığı bölgeye geldi

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Yangının çıktığı bölgeden yükselen dumanlar Alevlerin yükselmesi Yangının bir eve yaklaşması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gelişi ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat'ta orman yangınının çıktığı bölgeye geldi.

Yangının çıktığı bölgeden yükselen dumanlar

Alevlerin yükselmesi

Yangının bir eve yaklaşması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gelişi ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat'ta orman yangınının çıktığı bölgeye geldi.

Pakdemirli, Manavgat'ta orman yangınının çıktığı bölgeye geldi
Pakdemirli, Manavgat'ta orman yangınının çıktığı bölgeye geldi
Pakdemirli, Manavgat'ta orman yangınının çıktığı bölgeye geldi
Pakdemirli, Manavgat'ta orman yangınının çıktığı bölgeye geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: '(Manavgat'taki orman yangını) Şu ana kadar 53 kişi dumandan etkilenmiş durumda.
Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Manavgat'taki orman yangını) Şu ana kadar 53 kişi dumandan etkilenmiş durumda.
Antalya'da can telaşı fotoğraf karelerini yansıdı
Antalya'da can telaşı fotoğraf karelerini yansıdı
Manavgat'ta çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Manavgat'ta çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Fazıl Küçük Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk
Magazin Derya Uluğ Seda Sayan Fatma Girik Acun Ilıcalı
Spor Eda Erdem Hakan Reçber Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pakdemirli, Manavgat'ta orman yangınının çıktığı bölgeye geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 17:40:15. #1.16#

title