Pakdemirli: 'Küreselleşme ile birlikte gıdanın dünyada dolaşım hızı, ticaretteki payı ve çeşitliliği de giderek arttı' - Haberler
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Pakdemirli: "Küreselleşme ile birlikte gıdanın dünyada dolaşım hızı, ticaretteki payı ve çeşitliliği de giderek arttı"

AA / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması Açılış törenine katılanlar Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüye gelişi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı...

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

Açılış törenine katılanlar

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüye gelişi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçecek olan Bitkisel Gıdalar Araştırma Merkezi'nin açılışında konuştu. (1)

Pakdemirli: Küreselleşme ile birlikte gıdanın dünyada dolaşım hızı, ticaretteki payı ve çeşitliliği de giderek arttı

Pakdemirli: Küreselleşme ile birlikte gıdanın dünyada dolaşım hızı, ticaretteki payı ve çeşitliliği de giderek arttı

Pakdemirli: Küreselleşme ile birlikte gıdanın dünyada dolaşım hızı, ticaretteki payı ve çeşitliliği de giderek arttı

Pakdemirli:
AA / Bayram Akkaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Pakdemirli: 'Küreselleşme ile birlikte gıdanın dünyada dolaşım hızı, ticaretteki payı ve çeşitliliği de giderek arttı' - Haberler
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