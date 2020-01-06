Pakdemirli: "Küçükbaş hayvan varlığımızı 50 milyon başa çıkardık"
Salonun iç/genel planı -Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin toplantıdaki konuşması ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 3.Tarım ve Orman Şurası Işığında Küçükbaş Hayvancılığı Güçlendirme Eylem Planı Toplantısı'nda konuştu.
06.01.2020 16:01 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:08
-Salonun iç/genel planı
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin toplantıdaki konuşması ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 3.Tarım ve Orman Şurası Işığında Küçükbaş Hayvancılığı Güçlendirme Eylem Planı Toplantısı'nda konuştu. (1)
Kaynak: AA