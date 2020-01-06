Pakdemirli: "Küçükbaş hayvan varlığımızı 50 milyon başa çıkardık"
Haberler » Güncel » Pakdemirli: "Küçükbaş hayvan varlığımızı 50 milyon başa çıkardık" - Haber

Pakdemirli: "Küçükbaş hayvan varlığımızı 50 milyon başa çıkardık"

Salonun iç/genel planı -Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin toplantıdaki konuşması ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 3.Tarım ve Orman Şurası Işığında Küçükbaş Hayvancılığı Güçlendirme Eylem Planı Toplantısı'nda konuştu.

06.01.2020 16:01 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:08

-Salonun iç/genel planı

-Tarım ve Orman Bakanı 'nin toplantıdaki konuşması ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 3.Tarım ve Orman Şurası Işığında Küçükbaş Hayvancılığı Güçlendirme Eylem Planı Toplantısı'nda konuştu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Pakdemirli: "Küçükbaş hayvan varlığımızı 50 milyon başa çıkardık"
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler