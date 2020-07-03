Pakdemirli: "(Konya Ovası Sulaması) 7 binden fazla istihdamımız olacak" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Açılış töreninin yapılması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Açılış töreninin yapılması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. (4) Kaynak: AA