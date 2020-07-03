Pakdemirli: "(Konya Ovası Sulaması) 7 binden fazla istihdamımız olacak"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Açılış töreninin yapılması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.
03.07.2020 18:20 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:48
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Açılış töreninin yapılması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. (4)
Kaynak: AA