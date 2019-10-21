Pakdemirli - Kışlık Sebze Yetiştiriciliğinde Hat ve Çeşit Geliştirme Projesi Lansmanı'na katıldı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona girişi Katılımcılar TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın konuşması Bekir Pakdemirli'nin kürsüye çıkışı Bekir Pakdemirli'nin ödül vermesi Pakdemirli'nin ürünleri dağıtması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kışlık Sebze...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona girişi
Katılımcılar
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın konuşması
Bekir Pakdemirli'nin kürsüye çıkışı
Bekir Pakdemirli'nin ödül vermesi
Pakdemirli'nin ürünleri dağıtması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kışlık Sebze Yetiştiriciliğinde Hat ve Çeşit Geliştirme Projesi Lansmanı'na katıldı. (6)