Pakdemirli: "Kasım ayında Guinness rekorlar kitabına girme projemiz var"

Pakdemirli: "Kasım ayında Guinness rekorlar kitabına girme projemiz var"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki orman yangınlarına ilişkin Tekketepe yangın gözetleme istasyonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

20.08.2019 19:51
Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki orman yangınlarına ilişkin Tekketepe yangın gözetleme istasyonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Kasım ayında Guinness rekorlar kitabına girme projemiz var. İzmir, Muğla, Fethiye ile beraber çeşitli bölgelerde aynı anda 3 milyon fidan dikerek Guinness rekorlar kitabına gireceğiz. 11 Kasım saat 11.00'de tüm vatandaşlarımızı Guinness rekorlar kitabına girmek üzere açıklayacağımız illerde fidan dikimine davet ediyorum."

Pakdemirli:
Kaynak: AA
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