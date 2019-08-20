Pakdemirli: "Kasım ayında Guinness rekorlar kitabına girme projemiz var"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki orman yangınlarına ilişkin Tekketepe yangın gözetleme istasyonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki orman yangınlarına ilişkin Tekketepe yangın gözetleme istasyonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Kasım ayında Guinness rekorlar kitabına girme projemiz var. İzmir, Muğla, Fethiye ile beraber çeşitli bölgelerde aynı anda 3 milyon fidan dikerek Guinness rekorlar kitabına gireceğiz. 11 Kasım saat 11.00'de tüm vatandaşlarımızı Guinness rekorlar kitabına girmek üzere açıklayacağımız illerde fidan dikimine davet ediyorum."