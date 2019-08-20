Pakdemirli: İzmir'de orman yangını kontrol altında, Kasım ayında dikim rekoru deneyeceğiz

20.08.2019 23:29

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Karabağlar'daki orman yangınının kontrol altında olduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli, Kasım ayında "3 milyon fidan dikerek Guinness rekorlar kitabına gireceğiz." dedi.

Pakdemirli zaman zaman parlamalar olsa da Karabağlar'daki yangının söndürme faaliyetlerinin neredeyse sonlanmış olduğunu kaydetti. Bakan saha soğutma çalışmalarına geçileceğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle