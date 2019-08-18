Pakdemirli: "İnşallah en yakın zamanda tüm yangınları kontrol altına almayı hedefliyoruz"

18.08.2019 19:42

İzmir'deki orman yangınlarıı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Türkiye'deki yangınlara toplam 23 helikopter, 250 arazöz, bin personel ve 35 dozerle müdahale ediyoruz. Kamunun tüm kurumları çalışıyor. Üzerindeyiz. Hava şartlarının olumsuzluklarına rağmen inşallah en yakın zamanda tüm yangınları kontrol altına almayı hedefliyoruz."

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Neredeyse hafta başından beri meteorolojik koşulların İstanbul'da aleyhte ve yağışla ilgili gelişebileceğine dair her türlü açıklamamız olmasına rağmen Meteoroloji geç açıkladı diyorlar. Ben bunu doğru bulmuyorum. Yöneticilerin işlerinin başında olması gerekir. Eğer yöneticisiysen geleceksin işin başına geçeceksin. Vatandaş bunu bekliyor. Can kaybı da olabilir ama vatandaş yöneticilerini başında istiyor."

Kaynak: AA