Pakdemirli: "İlk iki çeyrekte de tarımsal üretimimiz yüzde 4 büyümüş durumda" - RİZE
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Pakdemirli: "İlk iki çeyrekte de tarımsal üretimimiz yüzde 4 büyümüş durumda" - RİZE

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin incelemelerde bulunması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin üzüm yemesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin seraları incelemesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Ulusal Çay Konseyi Toplantısı'na katılması Tarım ve Orman Bakanı...

04.09.2020 17:05 | Son Güncelleme: 04.09.2020 17:15

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin incelemelerde bulunması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin üzüm yemesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin seraları incelemesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Ulusal Çay Konseyi Toplantısı'na katılması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Bakan Pakdemirli: "İlk iki çeyrekte de tarımsal üretimimiz yüzde 4 büyümüş durumda"

RİZE - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulusal Çay Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İlk iki çeyrekte de tarımsal üretimimiz yüzde 4 büyümüş durumda. Türkiye'de diğer sektörler bunun çok gerisinde olmasına rağmen, tarımsal üretimde büyümemiz oldu. Bunda pandemi süresince müstahsilin de evine kapanmamasıyla ilgili bakanlıkça, diğer kurumlarla aldığımız tedbirlerin önemi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Pakdemirli: 'İlk iki çeyrekte de tarımsal üretimimiz yüzde 4 büyümüş durumda' - RİZE

Kaynak: AA

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