Pakdemirli: "İçme ve kullanma suyu alanında 81 ilimizin tamamında 130 projemiz devam ediyor"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Suyun Gücü Milletle Buluşuyor" Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Suyun Gücü Milletle Buluşuyor" Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu