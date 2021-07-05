Pakdemirli: "İçme ve kullanma suyu alanında 81 ilimizin tamamında 130 projemiz devam ediyor"

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Pakdemirli: "İçme ve kullanma suyu alanında 81 ilimizin tamamında 130 projemiz devam ediyor"

Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Suyun Gücü Milletle Buluşuyor" Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Suyun Gücü Milletle Buluşuyor" Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. (2)

Pakdemirli: 'İçme ve kullanma suyu alanında 81 ilimizin tamamında 130 projemiz devam ediyor'
Pakdemirli: 'İçme ve kullanma suyu alanında 81 ilimizin tamamında 130 projemiz devam ediyor'
Pakdemirli: 'İçme ve kullanma suyu alanında 81 ilimizin tamamında 130 projemiz devam ediyor'
Pakdemirli: 'İçme ve kullanma suyu alanında 81 ilimizin tamamında 130 projemiz devam ediyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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Pakdemirli: "İçme ve kullanma suyu alanında 81 ilimizin tamamında 130 projemiz devam ediyor" - Haberler
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