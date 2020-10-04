Pakdemirli: "Hayvanlarımızı korumaya, onlara daha çok özen göstermeye dikkat çekmek istiyoruz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pakdemirli: "Hayvanlarımızı korumaya, onlara daha çok özen göstermeye dikkat çekmek istiyoruz"

04.10.2020 12:25 | Son Güncelleme: 04.10.2020 12:30

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Çamlıdere Çamkoru Tabiat Parkı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Çamlıdere Çamkoru Tabiat Parkı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli: 'Hayvanlarımızı korumaya, onlara daha çok özen göstermeye dikkat çekmek istiyoruz'
Pakdemirli: 'Hayvanlarımızı korumaya, onlara daha çok özen göstermeye dikkat çekmek istiyoruz'
Pakdemirli: 'Hayvanlarımızı korumaya, onlara daha çok özen göstermeye dikkat çekmek istiyoruz'
Pakdemirli: 'Hayvanlarımızı korumaya, onlara daha çok özen göstermeye dikkat çekmek istiyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şehrazat Ali Sürmeli Acun Ilıcalı Bergüzar Korel
Spor Babel Can Bartu Ryan Babel Gökhan Töre Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Ateş Otomobil Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pakdemirli: "Hayvanlarımızı korumaya, onlara daha çok özen göstermeye dikkat çekmek istiyoruz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.10.2020 12:30:40. #1.15#
title