Pakdemirli: "Havza Bazlı Yönetime Geçip, Optimizasyon ve Planlamaları Oralarda Yaptırmak İstiyoruz"

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuk olduğu AA Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Hal Yasası, Meclis'in açılmasıyla hızlı şekilde yasalaşacaktır diye düşünüyorum."

Kaynak: AA