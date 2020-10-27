Pakdemirli: "(Hatay'daki yangınla ilgili sabotaj ihtimali) Böyle bir ihtimal olabilir"
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Pakdemirli: "(Hatay'daki yangınla ilgili sabotaj ihtimali) Böyle bir ihtimal olabilir"

27.10.2020 20:58 | Son Güncelleme: 27.10.2020 21:03

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın İskenderun ilçesinde devam eden orman yangınını ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın İskenderun ilçesinde devam eden orman yangınını ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Hatay'daki yangınla ilgili sabotaj ihtimali) Böyle bir ihtimal olabilir. Bunu yok saymamak lazım. Herhangi bir bağlantı da bulunmuş değil. Bizim şu anda bütün odağımız yangının söndürülmesi. Onunla ilgili kolluk kuvvetlerimiz ve Valiliğimiz çok yönlü soruşturmayı zaten yapıyor. Şu ana kadar bulunan ne herhangi bir ipucu var ne de herhangi bir bağlantı var."

Pakdemirli: '(Hatay'daki yangınla ilgili sabotaj ihtimali) Böyle bir ihtimal olabilir'
Pakdemirli: '(Hatay'daki yangınla ilgili sabotaj ihtimali) Böyle bir ihtimal olabilir'
Pakdemirli: '(Hatay'daki yangınla ilgili sabotaj ihtimali) Böyle bir ihtimal olabilir'
Pakdemirli: '(Hatay'daki yangınla ilgili sabotaj ihtimali) Böyle bir ihtimal olabilir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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