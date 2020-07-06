Pakdemirli: "Görünen o ki şu ana kadar 300 hektara yakın bir alanı kaybetmiş gibi gözüküyoruz"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gelibolu Yarımadası'nda çıkan yangın ile ilgili açıklamalarda bulundu.
06.07.2020 19:52 | Son Güncelleme: 06.07.2020 19:59
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gelibolu Yarımadası'nda çıkan yangın ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Görünen o ki şu ana kadar 300 hektara yakın bir alanı kaybetmiş gibi gözüküyoruz."
Kaynak: AA