Pakdemirli: "Görünen o ki şu ana kadar 300 hektara yakın bir alanı kaybetmiş gibi gözüküyoruz" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gelibolu Yarımadası'nda çıkan yangın ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gelibolu Yarımadası'nda çıkan yangın ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Görünen o ki şu ana kadar 300 hektara yakın bir alanı kaybetmiş gibi gözüküyoruz." Kaynak: AA