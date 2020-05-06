Pakdemirli: "(Gıda denetimleri) Mesele vatandaşımızın sağlığı olunca kimsenin gözünün yaşına...
06.05.2020 15:03 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:08
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle "Erzurum Söz Sizde" programında Erzurumlu çiftçilerle görüştü.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle "Erzurum Söz Sizde" programında Erzurumlu çiftçilerle görüştü. (5)
Kaynak: AA