Pakdemirli: "(Gıda denetimi seferberliği) Usulsüz gıda üretenlere göz açtırılmayacak"
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Pakdemirli: "(Gıda denetimi seferberliği) Usulsüz gıda üretenlere göz açtırılmayacak"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

17.02.2020 12:31 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:34
Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı 'nin açıklaması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 81 ilde 6 gün boyunca gerçekleştirilecek ürün bazlı gıda denetimlerini başlattı.

Bakan Pakdemirli: "İlk denetim alanımız süt ve süt ürünleri olacak. Usulsüz gıda üretenlere göz açtırılmayacak."

Bakan Pakdemirli: "Yakında WhatsApp şikayet hattı açıp, vatandaşların gıda ürünlerine ilişkin şikayetlerini buradan alacağız."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Pakdemirli: "(Gıda denetimi seferberliği) Usulsüz gıda üretenlere göz açtırılmayacak"
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