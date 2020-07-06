Pakdemirli, Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını havadan inceledi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yangının çıktığı alanı havadan incelemesi Yangının çıktığı alandan yükselen alev ve dumanlarÇANAKKALE - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gelibolu Yarımadası'nda yangının çıktığı bölgeyi havadan inceledi.
06.07.2020 19:32 | Son Güncelleme: 06.07.2020 19:54
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yangının çıktığı alanı havadan incelemesi
Yangının çıktığı alandan yükselen alev ve dumanlar
ÇANAKKALE - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gelibolu Yarımadası'nda yangının çıktığı bölgeyi havadan inceledi.
Kaynak: AA