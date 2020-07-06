Pakdemirli, Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını havadan inceledi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yangının çıktığı alanı havadan incelemesi Yangının çıktığı alandan yükselen alev ve dumanlarÇANAKKALE - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gelibolu Yarımadası'nda yangının çıktığı bölgeyi havadan inceledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yangının çıktığı alanı havadan incelemesi Yangının çıktığı alandan yükselen alev ve dumanlar ÇANAKKALE - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gelibolu Yarımadası'nda yangının çıktığı bölgeyi havadan inceledi. Kaynak: AA