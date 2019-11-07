Pakdemirli: "Geleceğe Nefes" seferberliğine inanılmaz talep geldi, 13 milyonun üzerinde fidan...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Geleceğe Nefes" sloganıyla 11 Kasım'da gerçekleştirilecek rekor fidan dikme etkinliği öncesi Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi.
07.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:38
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Geleceğe Nefes" sloganıyla 11 Kasım'da gerçekleştirilecek rekor fidan dikme etkinliği öncesi Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA
VİDEO: Pakdemirli: "Geleceğe Nefes" seferberliğine inanılmaz talep geldi, 13 milyonun üzerinde fidan...