Pakdemirli, fırtına ve hortumda zarar gören sera ve evlerde inceleme yaptı
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Pakdemirli, fırtına ve hortumda zarar gören sera ve evlerde inceleme yaptı

12.02.2021 17:35 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:41

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'linin incelemeleri Urla ilçesindeki incelemeler Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'linin çifçilerle konuşması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'linin yağan doluyu göstermesi Çeşme ilçesindeki incelemelerden detay İZMİR -Tarım ve Orman Bakanı...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'linin incelemeleri

Urla ilçesindeki incelemeler

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'linin çifçilerle konuşması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'linin yağan doluyu göstermesi

Çeşme ilçesindeki incelemelerden detay

İZMİR -Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Urla ilçesinde dün meydana gelen fırtına ve dolu yağışı sonrası zarar gören sera ve tarım arazilerinde incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli vatandaşlardan bilgi aldı.

Pakdemirli, fırtına ve hortumda zarar gören sera ve evlerde inceleme yaptı
Pakdemirli, fırtına ve hortumda zarar gören sera ve evlerde inceleme yaptı
Pakdemirli, fırtına ve hortumda zarar gören sera ve evlerde inceleme yaptı
Pakdemirli, fırtına ve hortumda zarar gören sera ve evlerde inceleme yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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