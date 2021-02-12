Pakdemirli, fırtına ve hortumda zarar gören sera ve evlerde inceleme yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'linin incelemeleri Urla ilçesindeki incelemeler Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'linin çifçilerle konuşması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'linin yağan doluyu göstermesi Çeşme ilçesindeki incelemelerden detay İZMİR -Tarım ve Orman Bakanı...