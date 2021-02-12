Pakdemirli, fırtına ve hortumda zarar gören sera ve evlerde inceleme yaptı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'linin incelemeleri Urla ilçesindeki incelemeler Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'linin çifçilerle konuşması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'linin yağan doluyu göstermesi Çeşme ilçesindeki incelemelerden detay İZMİR -Tarım ve Orman Bakanı...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'linin incelemeleri
Urla ilçesindeki incelemeler
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'linin çifçilerle konuşması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'linin yağan doluyu göstermesi
Çeşme ilçesindeki incelemelerden detay
İZMİR -Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Urla ilçesinde dün meydana gelen fırtına ve dolu yağışı sonrası zarar gören sera ve tarım arazilerinde incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli vatandaşlardan bilgi aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun