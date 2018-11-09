Pakdemirli: "Enflasyonla Mücadelede Daha İyi Sonuç Almamız Önemli"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım-Gıda Endüstrisi ve Değer Zincirine Rekabetçi Yaklaşım" Temalı Rekabet Zirvesi'ne katıldı.

"Başka bir yerde bir buğday ambarımız daha olsa, arpa ambarımız, diğer tarım ürünlerinin ambarı olsa daha iyi değil mi? İşte Sudan, bu anlamda hem Türkiye'nin ihtiyaçları hem Sudan'ın ihtiyaçları hem de üçüncü ülkenin ihtiyaçları açısından çok çok önemli olduğunu düşünüyoruz"