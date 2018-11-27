Pakdemirli: Elektrikli traktör konusunda prototip çalışmalarına başladık
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Elektrikli traktör konusuna, aslında Türkiye'de de çok büyük bir sanayimiz olmasına rağmen, çok da hazır olmadığımızı gördüm. Bu konuda şimdi prototip çalışmalarına başladık.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Elektrikli traktör konusuna, aslında Türkiye'de de çok büyük bir sanayimiz olmasına rağmen, çok da hazır olmadığımızı gördüm. Bu konuda şimdi prototip çalışmalarına başladık." dedi.
Kaynak: Dunya.com