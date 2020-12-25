Pakdemirli: "Eğitime, bilgiye, inovasyona ve tarıma gerekli önemi vermeliyiz"

Türkiye İnovasyon Haftası Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İSTANBUL - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TİM tarafından online düzenlenen "Türkiye İnovasyon Haftası"nda konuştu.