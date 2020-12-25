Pakdemirli: "Eğitime, bilgiye, inovasyona ve tarıma gerekli önemi vermeliyiz"
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Pakdemirli: "Eğitime, bilgiye, inovasyona ve tarıma gerekli önemi vermeliyiz"

25.12.2020 13:02 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:08

Türkiye İnovasyon Haftası Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İSTANBUL - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TİM tarafından online düzenlenen "Türkiye İnovasyon Haftası"nda konuştu.

Türkiye İnovasyon Haftası

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İSTANBUL - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TİM tarafından online düzenlenen "Türkiye İnovasyon Haftası"nda konuştu.

Pakdemirli: 'Eğitime, bilgiye, inovasyona ve tarıma gerekli önemi vermeliyiz'
Pakdemirli: 'Eğitime, bilgiye, inovasyona ve tarıma gerekli önemi vermeliyiz'
Pakdemirli: 'Eğitime, bilgiye, inovasyona ve tarıma gerekli önemi vermeliyiz'
Pakdemirli: 'Eğitime, bilgiye, inovasyona ve tarıma gerekli önemi vermeliyiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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