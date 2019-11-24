Pakdemirli: "Dünyada yaşayan her bir insan için bir fidan dikme hedefimiz var"
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Pakdemirli: "Dünyada yaşayan her bir insan için bir fidan dikme hedefimiz var"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüye gelişi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Torbalı'da öğretmenler adına fidan dikme etkinliğinde konuştu.

24.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:12
Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı 'nin kürsüye gelişi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'da öğretmenler adına fidan dikme etkinliğinde konuştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Pakdemirli: "Dünyada yaşayan her bir insan için bir fidan dikme hedefimiz var"
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