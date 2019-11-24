Pakdemirli: "Dünyada yaşayan her bir insan için bir fidan dikme hedefimiz var"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüye gelişi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Torbalı'da öğretmenler adına fidan dikme etkinliğinde konuştu.
24.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:12
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüye gelişi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Torbalı'da öğretmenler adına fidan dikme etkinliğinde konuştu.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Pakdemirli: "Dünyada yaşayan her bir insan için bir fidan dikme hedefimiz var"