Pakdemirli: "Doğduğu yerde doyabilen, güçlü ve müreffeh bir toplum ideali için çalışıyoruz"
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Pakdemirli: "Doğduğu yerde doyabilen, güçlü ve müreffeh bir toplum ideali için çalışıyoruz"

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona girmesi ve protokolde yerini alması -Salondaki katılımcılar -Müzik dinletisi ve zanaatkarların sahnede çalışma yapması -Tanıtım filminden kesit -Bakan Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,...

25.11.2019 13:14 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:18
Pakdemirli:

-Tarım ve Orman Bakanı 'nin salona girmesi ve protokolde yerini alması

-Salondaki katılımcılar

-Müzik dinletisi ve zanaatkarların sahnede çalışma yapması

-Tanıtım filminden kesit

-Bakan Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, " Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 8. Başvuru Çağrısı"nın Orman Genel Müdürlüğünde düzenlenen tanıtım programına katıldı. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Pakdemirli: "Doğduğu yerde doyabilen, güçlü ve müreffeh bir toplum ideali için çalışıyoruz"
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