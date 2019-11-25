Pakdemirli: "Doğduğu yerde doyabilen, güçlü ve müreffeh bir toplum ideali için çalışıyoruz"
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona girmesi ve protokolde yerini alması -Salondaki katılımcılar -Müzik dinletisi ve zanaatkarların sahnede çalışma yapması -Tanıtım filminden kesit -Bakan Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,...
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona girmesi ve protokolde yerini alması
-Salondaki katılımcılar
-Müzik dinletisi ve zanaatkarların sahnede çalışma yapması
-Tanıtım filminden kesit
-Bakan Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 8. Başvuru Çağrısı"nın Orman Genel Müdürlüğünde düzenlenen tanıtım programına katıldı. (1)
Haber Videosu: Pakdemirli: "Doğduğu yerde doyabilen, güçlü ve müreffeh bir toplum ideali için çalışıyoruz"