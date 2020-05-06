Pakdemirli: "(Dijital Tarım Pazarı) Küçük işletmeci, büyük sermaye sahiplerinin gücü altında...
06.05.2020 14:13 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:18
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle "Erzurum Söz Sizde" programında Erzurumlu çiftçilerle görüştü.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle "Erzurum Söz Sizde" programında Erzurumlu çiftçilerle görüştü. (3)
Kaynak: AA