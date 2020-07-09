Pakdemirli: "(Destek ödemeleri) Yarın 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yaklaşık 651 milyon liralık destek ödemeleri yarın 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak.
09.07.2020 15:14 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:33
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yaklaşık 651 milyon liralık destek ödemeleri yarın 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak."dedi.
Kaynak: AA