Pakdemirli, "Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi" etkinliğe katıldı (1)

Pakdemirli, "Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi" etkinliğe katıldı (1)

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gelişi Bakan Bekir Pakdemirli'nin bilgi alması -Bakan Bekir Pakdemirli'nin açıklaması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çeşme ilçesinde "Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi" kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı.

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gelişi
Bakan Bekir Pakdemirli'nin bilgi alması
-Bakan Bekir Pakdemirli'nin açıklaması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çeşme ilçesinde "Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi" kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı.

Kaynak: AA
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