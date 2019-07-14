Pakdemirli, "Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi" etkinliğe katıldı (1)
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gelişi Bakan Bekir Pakdemirli'nin bilgi alması -Bakan Bekir Pakdemirli'nin açıklaması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çeşme ilçesinde "Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi" kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı.
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gelişi
Bakan Bekir Pakdemirli'nin bilgi alması
-Bakan Bekir Pakdemirli'nin açıklaması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çeşme ilçesinde "Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi" kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı.
Kaynak: AA
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