Pakdemirli, "Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi" etkinliğe katıldı (2)
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin dalgıç kıyafetleriyle denize atlaması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çeşme ilçesinde "Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi" kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı.
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin dalgıç kıyafetleriyle denize atlaması
İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çeşme ilçesinde "Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi" kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri