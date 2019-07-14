Pakdemirli, "Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi" etkinliğe katıldı (2)

Pakdemirli, "Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi" etkinliğe katıldı (2)

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin dalgıç kıyafetleriyle denize atlaması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çeşme ilçesinde "Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi" kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı.

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin dalgıç kıyafetleriyle denize atlaması
İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çeşme ilçesinde "Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi" kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı.

Kaynak: AA
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