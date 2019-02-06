Pakdemirli'den '2021 sonunda et ithalatı yapılmayacak' açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Son dönemde etle ilgili tüketim arttığı için bazen eksik kalıyor bazen ithalat yapılabiliyor ama inşallah 2021 yılının sonu itibarıyla da herhangi bir ithalatımız olmayacak" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Son dönemde etle ilgili tüketim arttığı için bazen eksik kalıyor bazen ithalat yapılabiliyor ama inşallah 2021 yılının sonu itibarıyla da herhangi bir ithalatımız olmayacak" dedi.
Kaynak: Dunya.com