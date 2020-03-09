Pakdemirli: "Cumhuriyet tarihininen büyük bilgi, plan ve proje kütüphanesini oluşturmuş olduk"
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Bekir Pakdemirli, Isparta, Güncel

Pakdemirli: "Cumhuriyet tarihininen büyük bilgi, plan ve proje kütüphanesini oluşturmuş olduk"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin törenin yapıldığı salona gelmesi Salonda katılımcılar Tanıtım filminin izlenmesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirl'ye "fahri doktora" payesi takdim edilmesi ve cübbe giymesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ISPARTA - Tarım ve...

09.03.2020 11:45 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:50
Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin törenin yapıldığı salona gelmesi

Salonda katılımcılar

Tanıtım filminin izlenmesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirl'ye "fahri doktora" payesi takdim edilmesi ve cübbe giymesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ISPARTA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesince verilen "fahri doktora" payesi takdim töreninde konuştu. (1)

Pakdemirli: 'Cumhuriyet tarihininen büyük bilgi, plan ve proje kütüphanesini oluşturmuş olduk'

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Pakdemirli: "Cumhuriyet tarihininen büyük bilgi, plan ve proje kütüphanesini oluşturmuş olduk"

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