Pakdemirli: "Cumhuriyet tarihininen büyük bilgi, plan ve proje kütüphanesini oluşturmuş olduk" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin törenin yapıldığı salona gelmesi Salonda katılımcılar Tanıtım filminin izlenmesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirl'ye "fahri doktora" payesi takdim edilmesi ve cübbe giymesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ISPARTA - Tarım ve...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin törenin yapıldığı salona gelmesi Salonda katılımcılar Tanıtım filminin izlenmesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirl'ye "fahri doktora" payesi takdim edilmesi ve cübbe giymesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ISPARTA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesince verilen "fahri doktora" payesi takdim töreninde konuştu. (1) Kaynak: AA Haberin Videosu: Pakdemirli: "Cumhuriyet tarihininen büyük bilgi, plan ve proje kütüphanesini oluşturmuş olduk"