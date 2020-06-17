Pakdemirli: "Çölleşme ve arazi tahribatı hafife alınacak bir çevre problemi değil"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona gelmesi Tanıtım filmi gösterimi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle "17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü" programına katıldı.
17.06.2020 12:38 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:38
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona gelmesi
Tanıtım filmi gösterimi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle "17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü" programına katıldı. (1)
Kaynak: AA