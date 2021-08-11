Pakdemirli: "(Burdur) Bucak yangını tehlikeli. Yanan evler, boşaltılan evler var."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.