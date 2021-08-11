Pakdemirli: "(Burdur) Bucak yangını tehlikeli. Yanan evler, boşaltılan evler var."
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Pakdemirli: "(Burdur) Bucak yangını tehlikeli. Yanan evler, boşaltılan evler var."

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Köyceğiz yangınında yerleşim yerlerine tehdidi ortadan kaldırdık. Yangının sonuna doğru geliyoruz."

Bakan Pakdemirli: "(Burdur) Bucak yangını tehlikeli. Yanan evler, boşaltılan evler var."

Pakdemirli: '(Burdur) Bucak yangını tehlikeli. Yanan evler, boşaltılan evler var.'
Pakdemirli: '(Burdur) Bucak yangını tehlikeli. Yanan evler, boşaltılan evler var.'
Pakdemirli: '(Burdur) Bucak yangını tehlikeli. Yanan evler, boşaltılan evler var.'
Pakdemirli: '(Burdur) Bucak yangını tehlikeli. Yanan evler, boşaltılan evler var.'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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