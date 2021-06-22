Pakdemirli: "Bugünlerde kuraklığı yaşıyoruz, bununla ilgili gerekli tedbirleri aldık almaya da devam ediyoruz"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Bakana hediye takdimi Dua edilmesi Açılış kurdelesinin kesilmesi Açılan Meteoroloji 16. bölge müdürlüğü Pakdemirli: "Bugünlerde kuraklığı yaşıyoruz.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması
Bakana hediye takdimi
Dua edilmesi
Açılış kurdelesinin kesilmesi
Açılan Meteoroloji 16. bölge müdürlüğü Pakdemirli:
"Bugünlerde kuraklığı yaşıyoruz.Bununla ilgili gerekli tedbirleri aldık almaya devam ediyoruz"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Iğdır Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün açılış programında konuştu. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız