Pakdemirli: "Bugünlerde kuraklığı yaşıyoruz, bununla ilgili gerekli tedbirleri aldık almaya da devam ediyoruz"
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Pakdemirli: "Bugünlerde kuraklığı yaşıyoruz, bununla ilgili gerekli tedbirleri aldık almaya da devam ediyoruz"

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Bakana hediye takdimi Dua edilmesi Açılış kurdelesinin kesilmesi Açılan Meteoroloji 16. bölge müdürlüğü Pakdemirli: "Bugünlerde kuraklığı yaşıyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması

Bakana hediye takdimi

Dua edilmesi

Açılış kurdelesinin kesilmesi

Açılan Meteoroloji 16. bölge müdürlüğü Pakdemirli:

"Bugünlerde kuraklığı yaşıyoruz.Bununla ilgili gerekli tedbirleri aldık almaya devam ediyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Iğdır Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün açılış programında konuştu. (3)

Pakdemirli: 'Bugünlerde kuraklığı yaşıyoruz, bununla ilgili gerekli tedbirleri aldık almaya da devam ediyoruz'
Pakdemirli: 'Bugünlerde kuraklığı yaşıyoruz, bununla ilgili gerekli tedbirleri aldık almaya da devam ediyoruz'
Pakdemirli: 'Bugünlerde kuraklığı yaşıyoruz, bununla ilgili gerekli tedbirleri aldık almaya da devam ediyoruz'
Pakdemirli: 'Bugünlerde kuraklığı yaşıyoruz, bununla ilgili gerekli tedbirleri aldık almaya da devam ediyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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Pakdemirli: "Bugünlerde kuraklığı yaşıyoruz, bununla ilgili gerekli tedbirleri aldık almaya da devam ediyoruz" - Haberler
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