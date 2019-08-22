Pakdemirli: "Biz yerelin kaynaklarını, güçlü yanlarını, değerlerini ve potansiyelini çok iyi...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin toplantının yapıldığı salona gelmesi Bakan Pakdemirli'nin katılımcılarla selamlaşması Katılımcılardan detay görüntüler Bakan Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yerel kalkınmada bölge dinamiklerini dikkate alan...
22.08.2019 10:49
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin toplantının yapıldığı salona gelmesi
Bakan Pakdemirli'nin katılımcılarla selamlaşması
Katılımcılardan detay görüntüler
Bakan Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yerel kalkınmada bölge dinamiklerini dikkate alan proje dönemini başlatması kapsamında, LEADER Tedbirinin Lansman Toplantısı'nda konuştu.
Kaynak: AA