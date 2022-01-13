Pakdemirli: "Biz sesimizi değil sözümüzü yükseltiyoruz" - Haberler
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Pakdemirli: "Biz sesimizi değil sözümüzü yükseltiyoruz"

AA / Orhan Fatih Doğan - Haberler | Güncel

Güveli ve Kuzuköy göletlerinin açılış töreni Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Açılışın yapılması MANİSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Güveli ve Kuzuköy göletlerinin açılışını yaptı.

Güveli ve Kuzuköy göletlerinin açılış töreni

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması

Açılışın yapılması MANİSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Güveli ve Kuzuköy göletlerinin açılışını yaptı.

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Pakdemirli: Biz sesimizi değil sözümüzü yükseltiyoruz

Pakdemirli: Biz sesimizi değil sözümüzü yükseltiyoruz

Pakdemirli: Biz sesimizi değil sözümüzü yükseltiyoruz

AA / Orhan Fatih Doğan - Son Dakika Haberleri

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