Pakdemirli: "Biz sesimizi değil sözümüzü yükseltiyoruz"
AA / Orhan Fatih Doğan - Haberler | Güncel
Güveli ve Kuzuköy göletlerinin açılış töreni Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Açılışın yapılması MANİSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Güveli ve Kuzuköy göletlerinin açılışını yaptı.
Güveli ve Kuzuköy göletlerinin açılış töreni
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması
Açılışın yapılması MANİSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Güveli ve Kuzuköy göletlerinin açılışını yaptı.
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