Pakdemirli: "Biz sesimizi değil sözümüzü yükseltiyoruz"

Güveli ve Kuzuköy göletlerinin açılış töreni

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması

Açılışın yapılması MANİSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Güveli ve Kuzuköy göletlerinin açılışını yaptı.

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