Pakdemirli: "Biz, 18 aydır makamdan çok sahadayız"
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Pakdemirli: "Biz, 18 aydır makamdan çok sahadayız"

Tarım ve Orman temsilcileri programının düzenlendiği salon Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüye çıkışı Bakan Pakdemirli'nin konuşması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gümüşhane'de tarım ve orman sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

20.12.2019 11:43 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:47

Tarım ve Orman temsilcileri programının düzenlendiği salon

Tarım ve Orman Bakanı 'nin kürsüye çıkışı

Bakan Pakdemirli'nin konuşması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'de tarım ve orman sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Pakdemirli: "Biz, 18 aydır makamdan çok sahadayız"
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