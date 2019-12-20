Pakdemirli: "Biz, 18 aydır makamdan çok sahadayız"
Tarım ve Orman temsilcileri programının düzenlendiği salon Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüye çıkışı Bakan Pakdemirli'nin konuşması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gümüşhane'de tarım ve orman sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.
20.12.2019 11:43 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:47
Tarım ve Orman temsilcileri programının düzenlendiği salon
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüye çıkışı
Bakan Pakdemirli'nin konuşması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gümüşhane'de tarım ve orman sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. (1)
Kaynak: AA