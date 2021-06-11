Pakdemirli: Bitkisel üretim destekleri ödemesi başlıyor
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Pakdemirli: Bitkisel üretim destekleri ödemesi başlıyor

Pakdemirli: Bitkisel üretim destekleri ödemesi başlıyor
Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Haberler | Güncel

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 milyar 550 milyon liralık bitkisel üretim desteği ödemelerine 18 Haziran'da başlanacağını söyledi.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 milyar 550 milyon liralık bitkisel üretim desteği ödemelerine 18 Haziran'da başlanacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kilis'e geldi. İlk olarak Kilis Valiliğini ziyaret eden Bakan Pakdemirli, sektörel toplantılar yapacaklarını, üreticiler ile bir araya gelip daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans bağlantısıyla katılacağı Yukarı Afrın Barajı ve ishale hattının açılış programını gerçekleştireceklerini ifade etti.

ÇİFTÇİLERE MÜJDEÇiftçiler için beklenen bir müjdeyi de vereceğini belirten Bakan Pakdemirli şöyle konuştu: "Önümüzdeki haftadan itibaren bitkisel üretim desteklerinin ödemelerini de yapıyor olacağız. 2 milyar 550 milyon liralık bitkisel üretim desteklemesinin ödemelerine başlıyoruz. Pamuk, ayçiçeği, koza, aspir, soya ile hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemelerini kapsayan ödemeleri; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarına göre 18 Haziran'dan itibaren çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız. Bitkisel üretim desteklerin yüzde 80'den fazlasında çiftçilerimize yılın ilk 6 ayında ödemiş olacağız."DHA MUHABİRİNE GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİNDE BULUNDU

Bakan Pakdemirli, öte yandan dün Gaziantep'te haber takibi yaparken saldırıya uğrayarak yaralanan Demirören Haber Ajansı muhabiri Ahmet Atmaca'ya da geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Dün Gaziantep'te gittiği bir haberde saldırıya uğrayan Ahmet Atmaca kardeşimize özellikle geçmiş olsun dileklerini iletiyorum" dedi.


Pakdemirli: Bitkisel üretim destekleri ödemesi başlıyor
Pakdemirli: Bitkisel üretim destekleri ödemesi başlıyor
Pakdemirli: Bitkisel üretim destekleri ödemesi başlıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu

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