Pakdemirli: (Bingöl'deki deprem) "Tüm telef olan hayvanlarla ilgili zararı karşılama kararı aldık" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Bergama Belediyesi'ni ziyaret etmesi Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Bingöl'deki deprem) İlk tespitlerimize göre 105 ahır yıkılmış gözüküyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Bergama Belediyesi'ni ziyaret etmesi Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Bingöl'deki deprem) İlk tespitlerimize göre 105 ahır yıkılmış gözüküyor. 43 küçükbaş hayvan, 85 tane de kanatlı hayvan telef olmuş. Hayvan sayısı açısından önemli bir telef olmamasına rağmen, biz tüm bu telef olan hayvanlarla ilgili zararı karşılama kararı aldık ayrıca bölge halkına yem desteği sağlama kararı aldık." Kaynak: AA