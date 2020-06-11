Pakdemirli: "Başaktaki bir buğday tanesinin bile zayi edilmemesi için gerekli tespit çalışmalar...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürleri ile video konferansla görüştü.
11.06.2020 12:40 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:08
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürleri ile video konferansla görüştü. (3)
Kaynak: AA